Пожар в Костеле святого Николая: в МВД назвали предварительную причину возгорания (фото)

Сейчас полиция рассматривает все возможные версии, однако уже есть основная

Вероятной причиной стало возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа / Фото: коллаж "Сегодня"

Министр внутренних дел Украины Александр Ткаченко назвал причины пожара в Костеле святого Николая в Киеве – пламя охватило орган.

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Об этом он написал в Facebook.

"Он начался во время репетиции на всемирно известном органе: из него пошел дым, а потом его охватило пламя. К сожалению, сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. В результате были потеряны драгоценные минуты" , – написал министр.

Фото: facebook.com/moden.ua

По его словам, спасатели прибыли на место происшествия уже через 6 минут после вызова, однако время уже было потеряно – орган не удалось спасти.

"Впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган. Однако главное, что благодаря быстрым и профессиональным действиям спасателей никто не погиб, а конструкция здания, по предварительным выводам специалистов, не претерпела повреждения", – написал Монастырский.

Фото: facebook.com/moden.ua

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Он отметил, что сейчас полиция рассматривает все возможные версии пожара. Вероятной причиной стало возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа, которым было более 40 лет.

"После изучения записей из внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и экспертизы будет понятно, что именно произошло", – сообщил министр.

Что известно о пожаре

Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в костеле Святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.

От огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая, а также орган.

Храм был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. Костел святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов, и приход Святого Николая Римско-католической церкви в Украине, проводит в ней богослужения для религиозной общины.

Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью к решению вопроса о новом местоположения Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) – находится в аварийном состоянии.

Министерство культуры спланировали до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве молния ударила рядом с кафе, пожар вспыхнул мгновенно.

Также напомним, в спальном районе Киева сгорел дом.