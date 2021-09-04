Пожар в Костеле святого Николая: в МВД назвали предварительную причину возгорания (фото)

Министр внутренних дел Украины Александр Ткаченко назвал причины пожара в Костеле святого Николая в Киеве – пламя охватило орган.
Об этом он написал в Facebook.
"Он начался во время репетиции на всемирно известном органе: из него пошел дым, а потом его охватило пламя. К сожалению, сотрудники учреждения культуры не вызывали спасателей сразу после возникновения пожара, пытаясь его потушить самостоятельно. В результате были потеряны драгоценные минуты" , – написал министр.
По его словам, спасатели прибыли на место происшествия уже через 6 минут после вызова, однако время уже было потеряно – орган не удалось спасти.
"Впереди большая работа по восстановлению одной из архитектурных жемчужин столицы. Придется строить новый орган. Однако главное, что благодаря быстрым и профессиональным действиям спасателей никто не погиб, а конструкция здания, по предварительным выводам специалистов, не претерпела повреждения", – написал Монастырский.
Он отметил, что сейчас полиция рассматривает все возможные версии пожара. Вероятной причиной стало возгорание электропроводки внутри деревянного корпуса органа, которым было более 40 лет.
"После изучения записей из внутренних и внешних камер видеонаблюдения, допроса свидетелей и экспертизы будет понятно, что именно произошло", – сообщил министр.
Что известно о пожаре
- Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в костеле Святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.
- От огня пострадала внутренняя отделка костела Святого Николая, а также орган.
- Храм был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. Костел святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов, и приход Святого Николая Римско-католической церкви в Украине, проводит в ней богослужения для религиозной общины.
- Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью к решению вопроса о новом местоположения Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) – находится в аварийном состоянии.
- Министерство культуры спланировали до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.
Ранее мы сообщали, что в Киеве молния ударила рядом с кафе, пожар вспыхнул мгновенно.
Также напомним, в спальном районе Киева сгорел дом.