Пожар в Лавре: три человека пострадали, один выпрыгнул из окна

Двое надышались угарным газом, а у третьего пострадавшего – подозрение на перелом

На пожаре пострадали люди / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве ликвидировали пожар в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры. Есть трое пострадавших, один из которых выпрыгнул из окна.

Об этом сообщает Департамент муниципальной безопасности.

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Возгорание произошло в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже, где находится мастерская по росписи икон, с распространением на кровлю.

"В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м. В 14:45 – пожар был ликвидирован. По предварительной информации, три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна (у него подозрение на перелом), еще два человека надышались угарным газом", – говорится в сообщении.

Спасатели проводят разведку смежных помещений и работы по раскрытию кровли.

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Что известно о пожаре?

В 13:45 на территории Киево-Печерской Лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работают спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской лавры", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры ликвидировано в 14:45. Три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна.

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