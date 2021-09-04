Пожар в Николаевском костеле – есть ли угроза обрушения здания

ЧП произошло около 21:30 3 сентября. Мы чуть не потеряли уникальный архитектурный памятник – Николаевский костел, построенный в начале ХХ века. Костел – одна из визитных карточек столицы, в строительстве которого принимал участие архитектор Владислав Городецкий (вместе с архитектором Валовским, инженером Антоном Страусом).
Костел – один из памятников киевского модерна, уникальной разновидности модерна, присутствующей именно в украинской столице. Другие его примеры – Дом с химерами, замок барона, дом с кошками, шоколадный домик (особняк Могилевцева), здание Нацбанка.
Последний раз Николаевский костел горел в 1943 году, из-за артобстрелов. Еще до пожара киевские активисты неоднократно высказывали опасения по поводу аварийного состояния здания костела: трескались стены, осыпались скульптурные украшения, другие детали декора.
Причинами того, что здание находится в аварийном состоянии, специалисты называли:
- повышенную влажность грунтов под зданием костела,
- изменение уровня грунтовых вод ввиду строительства по соседству с костёлом крупных зданий,
- вибрацию от поездов метрополитена, явственно ощущаемую в помещениях,
- неудовлетворительное состояние фундамента, крыши и фасадной облицовки.
Вокруг здания до пожара были установлены таблички, предупреждающие об опасности. Как пожар отразится на состоянии здания, пока неясно.
Здание находится в государственной собственности, несмотря на то, что там проходят богослужения Католической церкви. Община Николаевского костела состоит из представителей конгрегации миссионеров – облатов Непорочной Девы Марии, характерным отличием которых является наперсный крест, который принято целовать до и после литургии.
Одновременно в здании проводятся концерты органной музыки. В 1980-е годы костел, который до этого использовался лишь для хозяйственных складов, был преобразован в Дом органной музыки.
В результате пожара 3 сентября в костеле сгорел духовой орган, который был единственным действующим в Европе.