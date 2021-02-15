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Пожар в парке "Муромец" продолжается: появились подробности (фото)

15 февраля, 13:24

Александр Марущак , Ольга Кравченко

Пожар произошел в кафе

Ликвидация крупного пожара в парке "Муромец" продолжается. Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, возгорание произошло в одноэтажном помещении кафе.

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Как стало известно, кафе полностью построено из дерева.

"Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Работало или нет кафе до начала пожара, пока неизвестно. Но в помещении людей не было. Пожар начался внутри здания. Причина возгорания пока неизвестна", – рассказали в ГСЧС Киева.

Там добавляют, что в парке "Муромец" гидрантов нет.

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Машины спасателей работают от водного источника.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области на пожаре спасли собак и котов. Питомцев удалось спасти из задымленного помещения.

Также напомним, в Запорожье ночью 4 февраля во время пожара погибли четыре человека. Это врач, молодая девушка 1994 года рождения, и трое пациентов.

Смотрите видео – в ТЦ в Днепре произошел пожар:

Видео: Сегодня
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Киев спасатели парк пожар ГСЧС Муромец

Источник: Сегодня

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