"Предложил прогуляться в лесополосе": в Киеве изнасиловали несовершеннолетнюю девушку (фото)

Мужчине грозит до двенадцати лет лишения свободы

В Киеве на улице Выговского в лесу изнасиловали 17-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева в Facebook.

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Так, в полицию обратилась девушка и сообщила, что ее изнасиловал знакомый. Накануне она познакомилась с мужчиной, который предложил ей прогуляться по лесополосе. Оказавшись наедине, злоумышленник применил силу и изнасиловал несовершеннолетнюю.

"Личность правонарушителя установили и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – пишут в ведомстве.

Изнасиловал

51-летний уроженец Луганской области провел в местах лишения свободы более 20 лет – он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений.

По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (Изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины.

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Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы. Сейчас проверяют показания задержанного и потерпевшей. Также назначены экспертизы, которые помогут установить обстоятельства ЧП.

В Харьковской области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.Его задержали и уже сообщили о подозрении.

В Чернигове насильник напал на несовершеннолетнюю девушку прямо в туалете "Макдоналдса".

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