Препараты для похудения: в Киев из Казахстана прислали две посылки с психотропами (фото)

В Киеве обнаружили две международные посылки, в которых из Казахстана в Украину пытались прислать препараты с содержанием психотропных веществ.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба таможни.

"В двух международных посылках с Нур-Султана, которые направлялись в Киев, обнаружили более 3,5 тыс. капсул в блистерах с надписями "Сексуальная фигура". Все блистера были без картонных упаковок, из которых можно было бы узнать информацию о производителе "чудо -средства" и о составляющих препарата", – говорится в сообщении.

Капсулы содержались в 300 блистерах. Правоохранители провели экспертизу и выяснили, что в препаратах содержится сибутрамин, который отнесен к особо опасным психотропным средствам, а его оборот ограничен. Все блистеры изъяли.

Отметим, что в Украине запрещено пересылать в международных почтовых отправлениях психотропные вещества, которые подлежат специальному контролю.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Кировоградской области разоблачили нарушителей, распространяли психотропы под видом таблеток для похудения.