При тушении пожара в Киеве обнаружили мужчину с ножевыми ранениями

В Киеве вечером в воскресенье, 3 января, горела квартира на 13-м этаже дома на Троещине. Во время тушения пожарные нашли в ней мужчину с ножевыми ранениями.

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Об этом сообщает "Киев. Оперативный".

Следует отметить, что вначале пожарные долго не могли подъехать к многоэтажке на Маяковского, 1В, потому что весь двор был запаркован автомобилями.

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Пожар впоследствии ликвидировали довольно быстро, но в горевшей квартире обнаружили бездыханного мужчину с ножевыми ранениями.

Сейчас на месте работает полиция.

Напомним, перед Новым годом в Голосеевском районе Киева при пожаре в гаражах погибли два человека.

Мы также сообщали, что при пожаре в многоэтажке в Днепровском районе столицы на улице Новаторов погибла женщина.

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