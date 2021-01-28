Причин прыгать не было: подробности гибели ребенка под Киевом

Неясно, как мальчик попал на 15-й этаж высотки, в которой он даже не жил

Стали подробности страшной трагедии под Киевом. Сегодня днем стало известно, что в поселке Чайки с балкона упал десятилетний мальчик. Ребенок погиб.

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В полиции Киевской области сайту "Сегодня" рассказали подробности: оказывается, мальчик не проживал в этом высотном доме.

Но как он попал в здание, где установлены кодовые замки, и смог выйти на общий балкон 15 этажа, остается загадкой.

"Ребенок проживал в частном секторе вместе со своими родителями. Они были дома и ждали, когда он вернется с прогулки. Мальчик позвонил родителям, сказал, что идет гулять. А спустя время перестал брать телефон. Как он оказался на 15-м этаже высотного дома, будем выяснять. На балконе остались его вещи: рюкзак, одежда, обувь. Никаких прощальных записок он не оставил. Он единственный ребенок в семье – был очень позитивным мальчиком. Родители заняты удаленной работой, но всегда общались с сыном. Сегодня мама водила его к зубному, отпрашивала со школы. А после обеда мальчик пошел на прогулку", – рассказывают в полиции Киевской области.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Там добавляют, что у ребенка не было абсолютно никаких причины прыгать с балкона последнего этажа.

"Семья очень хорошая и позитивная. Явных причин для таких действий у ребенка не было. Будем выяснять все обстоятельства трагедии. По данному факту открыто уголовное производство", – добавили в областной полиции.

Напомним, прошлым летом в Фастове в Киевской области двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки и погиб.

А в этом месяце в спальном микрорайоне Киева неадекватная женщина выбросила из окна трехлетнего ребенка.

Видео: Сегодня

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