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Придавило 9-тонным станком. В Киеве трагически погиб рабочий (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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9 февраля, 17:07
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Спасатели с помощью пневматического инструмента вытащили погибшего
В Голосеевском районе погиб мужчина
В Голосеевском районе погиб мужчина / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на одном из предприятий погиб человек – его придавило станком. Тело смогли достать только с помощью спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

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"На территории одного из столичных коммунальных предприятий по ул. Стройиндустрии, 9-А в Голосеевском районе столицы погиб человек. К месту вызова сразу же были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения", – говорится в сообщении.

Спасателям пришлось использовать специнструмент, чтобы достать мужчину
Спасателям пришлось использовать специнструмент, чтобы достать мужчину / Фото: ГСЧС

Как оказалось, в цехе мужчину привалило промышленным оборудованием, весом около 9 тонн. Спасатели с помощью пневматического инструмента вытащили погибшего из-под станка.

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Станок оказался весом в 9 тонн
Станок оказался весом в 9 тонн / Фото: ГСЧС

Все обстоятельства трагического случая будут установлены правоохранительными органами.

В Киеве на стройке погиб рабочий

В центре Киева на стройке сегодня произошел трагический случай. Мужчина упал с высоты.

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Происшествие случилось на вулиці Антоновича, 136. Строитель упал с недостроенной высотки.

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