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Приютил переночевать: в Киевской области женщина угнала чужой Opel

23 ноября, 16:29

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Женщине грозит от трех до пяти лет тюрьмы

В Киевской области полиция задержала женщину, которая угнала чужой автомобиль.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области.

Происшествие случилось в селе Мироновка, пока хозяин дома спал, гостья украла мобильный телефон и угнала его автомобиль. Утром пострадавший с заявлением обратился в полицию.

Обнаружили злоумышленницу и похищенный автомобиль в соседнем Богуславском районе.

"Как выяснилось, в тот день мужчина приютил в доме женщину, которой негде было переночевать, зато она ночью похитила его телефон и автомобиль Opel, который был припаркован во дворе", – говорится в сообщении.

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Похитительницей оказалась 34-летняя жительница города Богуслав.

Полицейские изъяли мобильный телефон и автомобиль в качестве вещественного доказательства. Автомобиль поместили на площадку временного содержания. За содеянное ей грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.

Ранее мы писали, что в Харьковской области полиция задержала мужчину, который угнал машину у своего знакомого, якобы чтобы съездить за сигаретами, но попал в аварию.

Напомним, во Львове правоохранители задержали злоумышленников, которых подозревают в похищении человека и угоне автомобиля.

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авто угон киевская область Полиция Киева

Источник: Сегодня

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