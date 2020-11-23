Приютил переночевать: в Киевской области женщина угнала чужой Opel

В Киевской области полиция задержала женщину, которая угнала чужой автомобиль.
Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киевской области.
Происшествие случилось в селе Мироновка, пока хозяин дома спал, гостья украла мобильный телефон и угнала его автомобиль. Утром пострадавший с заявлением обратился в полицию.
Обнаружили злоумышленницу и похищенный автомобиль в соседнем Богуславском районе.
"Как выяснилось, в тот день мужчина приютил в доме женщину, которой негде было переночевать, зато она ночью похитила его телефон и автомобиль Opel, который был припаркован во дворе", – говорится в сообщении.
Похитительницей оказалась 34-летняя жительница города Богуслав.
Полицейские изъяли мобильный телефон и автомобиль в качестве вещественного доказательства. Автомобиль поместили на площадку временного содержания. За содеянное ей грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет.
Ранее мы писали, что в Харьковской области полиция задержала мужчину, который угнал машину у своего знакомого, якобы чтобы съездить за сигаретами, но попал в аварию.
Напомним, во Львове правоохранители задержали злоумышленников, которых подозревают в похищении человека и угоне автомобиля.
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