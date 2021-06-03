Приземлился на козырек подъезда: в Киеве мужчина упал с многоэтажки (фото)

На месте ЧП работают медики и полиция – последние будут выяснять причину происшествия

Мужчина в Киеве упал с многоэтажки. Фото: Магнолия-ТВ

В Киеве с многоэтажки упал мужчина. Трагедия произошла в Оболонском районе города – на улице Иорданской, 5.

Об этом сообщает Киев Сейчас.

Мужчина приземлился на навес подъезда, который упал вместе с ним на лестницу.

"Мужчине было 46 лет", – пишут в Сети.

Фото: Магнолия-ТВ

Медики, приехавшие на место происшествия лишь констатировали смерть.

Фото: Магнолия-ТВ

Самоубийство это или нет – будут выяснять следователи.

Напомним, в этом месяце в Кривом Роге вскрыли "группу смерти", участникам которой предлагали наносить себе повреждения и показывать фото выполненного задания.

Мы уже сообщали, что в Украине растет количество попыток самоубийств среди детей. Например, если в 2019 году с собой покончили 12 несовершеннолетних и еще 24 пытались это сделать, то в 2020-м – произошло четыре самоубийства и 34 попытки. В этом году уже зарегистрировано два самоубийства и 11 попыток.