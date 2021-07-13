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Призывали к агрессивной войне: СБУ нейтрализовала новую сеть пророссийских интернет-агентов (фото)

13 июля 2021 11:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Злоумышленники работали на Кировоградщине, а также в Киеве, Мариуполе и Днепре

Информатаки координировали с РФ и ОРДЛО. Фото: коллаж "Сегодня"

Информатаки координировали с РФ и ОРДЛО. Фото: коллаж "Сегодня"

СБУ заблокировала деятельность еще одной межрегиональной сети вражеских интернет-агентов – злоумышленники призывали к агрессивной войне. Правоохранители блокировали попытки иностранных спецслужб по всей Украине.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По указанию кураторов из РФ они призывали к изменению государственной границы и ведению агрессивной войны.

"Во время следственных действий правоохранители обнаружили у злоумышленников компьютерную технику, средства связи и проекты информационных сообщений, которые служат доказательствами противоправной деятельности. Установлено, что для анонимизации общения с "кураторами" участники сети использовали карточки иностранного оператора сотовой связи", – говорится в сообщении.

СБУ блокировала деятельность интернет-агитаторов. Фото: СБУ/Facebook
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СБУ блокировала деятельность интернет-агитаторов. Фото: СБУ/Facebook

В Киеве: распространяли призывы к нарушению территориальной целостности Украины и ведение агрессивной войны. Кроме того, злоумышленники специализировались на распространении дезинформации на основе публикаций, так называемых "блогеров", российских интернет-ресурсов.

Для проведения незаконной деятельности участники группы создали четыре сайта и пять сообществ в соцсетях.

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В Мариуполе: размещали в интернете материалы по изменению государственной границы. Инструкции для проведения информационных атак она получала от "координаторов" с ОРДЛО.

В Днепре: заблокировали деятельность местного интернет-агитатора. Злоумышленник публично призывал к нарушению территориальной целостности нашего государства и поддержки незаконных вооруженных формирований. Свои публикации он размещал на своей странице в одной из соцсетей.

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На Кировоградщине: пропагандист через соцсети призывал к насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Ранее мы сообщали, что Генеральная прокуратура Украины начала проверку возможного сотрудничества непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко с боевиками т. н. "ЛНР", который разрешил "следователям" боевиков допросить в Минске журналиста Романа Протасевича.

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