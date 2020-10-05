В Киеве продавали "должности" помощников нардепов: сколько хотели "заработать" (фото)

В Киеве мошенники предлагали людям за деньги устроить их на работу помощниками народных депутатов от партии "Слуга народа". Злоумышленников уже задержали.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Правоохранители установили, что нарушители ссылались на связи в политсиле и Верховной Раде. За одну "услугу" хотели получить 18 тысяч долларов. Сразу после оплаты заказчикам обещали стажировку и выдать служебное удостоверение.
Поймали злоумышленников в центре столицы, когда те получали 3 тысячи долларов – часть суммы клиента.
По данному факту следователи открыли уголовное производство, мошенникам скоро сообщат о подозрении.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине будут судить мошенников, которые пытались продать за более 750 тысяч долларов США виртуальные должности в "Укроборонпроме" и Черкасской ОГА.
Кроме того, в прошлом году в столице мошенник выдавал себя за внештатного помощника и близкого друга представителя высшего руководства страны и пытался на этом заработать немалые деньги.
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