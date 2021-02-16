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"Продавали инвалидность". В Киеве сообщили о подозрении двум врачам

16 февраля, 13:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Сотрудники СБУ задержали их на "горячем"

В Киеве сообщили о подозрении двум врачам, которые "продавали инвалидность. Они заставляли пациента оплатить 3000 долларов США за принятие положительного решения комиссией о присвоении ему группы инвалидности.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

В ноябре прошлого года врач Центра первичной медико-санитарной помощи сообщила пациенту, что за предоставление необходимого вывода и описания болезни ему необходимо передать деньги частями в кратчайшие сроки.

"Первый платеж в размере 30 тыс. гривен человек передал врачу сразу. Кроме того, еще 10 тыс. гривен пострадавший передал посреднице, которая взамен отдала ему медицинское заключение по подтверждению 2-й группы инвалидности", – говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ задержали их на "горячем", как только принесли деньги в кабинет.

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Обоим фигуранткам сообщили о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Ранее мы писали, что в Ровенской области врачи отказались принять женщину с подозрением на COVID-19.

Напомним, ранее в интервью сайту "Сегодня" врач-инфекционист, доктор медицинских наук, Николай Чемич рассказал, как долго в Украине будет продолжаться эпидемия и как будем выходить из карантина.

Видео: Сегодня
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Киев врачи полиция инвалидность подозрение

Источник: Сегодня

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