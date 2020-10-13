Продавали "товар" в ночных клубах и на вечеринках: в Киеве поймали наркоторговцев (фото)

В Киевской области задержали участников преступной группы, которые продавали наркотики в ночных клубах и на вечеринках.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Как выяснили правоохранители, организатор и двое его сообщников сбывали кокаин в элитных ночных заведениях столицы и на закрытых вечеринках исключительно за наличные и постоянным клиентам.
Ежемесячный доход от такого "бизнеса" составлял около 50 тысяч долларов.
Во время обыска у злоумышленников изъяли кокаин, амфетамин, каннабис, а также банковские карточки, мобильные телефоны и компьютеры.
Правоохранители задержали двух участников группировки, третьего еще ищут. Задержанным скоро сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.
Напомним, ранее СБУ разоблачила группировку, которая занималась масштабным производством и продажей психотропов в западных и центральных регионах Украины.
Кроме того, недавно в Киеве ликвидировали колл-центры по продаже наркотиков.
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