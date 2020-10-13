Продавали "товар" в ночных клубах и на вечеринках: в Киеве поймали наркоторговцев (фото)

Злоумышленники "зарабатывали" около 50 тысяч долларов ежемесячно

В Киевской области задержали участников преступной группы, которые продавали наркотики в ночных клубах и на вечеринках.

Реклама

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как выяснили правоохранители, организатор и двое его сообщников сбывали кокаин в элитных ночных заведениях столицы и на закрытых вечеринках исключительно за наличные и постоянным клиентам.

Ежемесячный доход от такого "бизнеса" составлял около 50 тысяч долларов.

В тренде Полиция задержала поджигателя дома на Воздвиженке: опубликовано видео поджога

Реклама

Во время обыска у злоумышленников изъяли кокаин, амфетамин, каннабис, а также банковские карточки, мобильные телефоны и компьютеры.

Правоохранители задержали двух участников группировки, третьего еще ищут. Задержанным скоро сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Напомним, ранее СБУ разоблачила группировку, которая занималась масштабным производством и продажей психотропов в западных и центральных регионах Украины.

Кроме того, недавно в Киеве ликвидировали колл-центры по продаже наркотиков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама