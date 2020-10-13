Українська
$ 28,25
33,34
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Продавали "товар" в ночных клубах и на вечеринках: в Киеве поймали наркоторговцев (фото)

13 октября, 18:35

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Злоумышленники "зарабатывали" около 50 тысяч долларов ежемесячно

В Киевской области задержали участников преступной группы, которые продавали наркотики в ночных клубах и на вечеринках.

Реклама

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Как выяснили правоохранители, организатор и двое его сообщников сбывали кокаин в элитных ночных заведениях столицы и на закрытых вечеринках исключительно за наличные и постоянным клиентам.

Ежемесячный доход от такого "бизнеса" составлял около 50 тысяч долларов.

В тренде
Полиция задержала поджигателя дома на Воздвиженке: опубликовано видео поджога
Реклама

Во время обыска у злоумышленников изъяли кокаин, амфетамин, каннабис, а также банковские карточки, мобильные телефоны и компьютеры.

Правоохранители задержали двух участников группировки, третьего еще ищут. Задержанным скоро сообщат о подозрении и изберут меру пресечения.

Напомним, ранее СБУ разоблачила группировку, которая занималась масштабным производством и продажей психотропов в западных и центральных регионах Украины.

Кроме того, недавно в Киеве ликвидировали колл-центры по продаже наркотиков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев наркоторговля ночные клубы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчина
Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчинаПроисшествия
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врача
Смерть в стоматологическом кресле: в Киеве судят врачаДругие новости
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской области
Стали известны подробности падения дельтаплана в Киевской областиПроисшествия
В Киеве горит дом на Воздвиженке
В Киеве горит дом на ВоздвиженкеПроисшествия
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)
Авария в Киеве: под колесами иномарки погибла женщина (видео)Происшествия
У терминала в аэропорту
У терминала в аэропорту "Борисполь" много скорых: что произошло (видео)Другие новости

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять