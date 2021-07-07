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В одной из больниц Киева торговали вакциной Pfizer: Минздрав проведет расследование

7 июля 2021 18:07

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В Минздраве не рассказали о подробностях дела относительно ситуации

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

Министерство здравоохранения Украины инициирует расследование по факту возможной продажи вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, что делать категорически запрещено. Ведомство узнало об этом от представителей средств массовой информации.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

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"По информации, предоставленной от представителей СМИ, о возможной продаже вакцины от COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, в одной из частных больниц Киева в Министерстве здравоохранения будут инициировать служебное расследование", – пишут в сообщении ведомства.

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По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, вакцинация – это единственный эффективный способ побороть пандемию, и торговать вакцинами сегодня – "значит, подвергать смертельной опасности тех, кому должна была достаться именно эта доза".

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Отметим, что препарат Comirnaty/Pfizer-BioNTech доступен для иммунизации только силами мобильных бригад. Им также прививают определенные группы риска, педагогов и организованные коллективы, которые зарегистрировали свои заявки в контакт-центре Минздрава.

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Напомним, украинцам будут выдавать свидетельство о вакцинации.

Также мы писали, что киевляне могут записаться на массовую вакцинацию от COVID-19 и не тратить время в живой очереди. Предварительная запись для жителей столицы доступна через онлайн-сервис Helsi (helsi.me).

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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