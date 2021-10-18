Проезд только для вакцинированных. В Киеве перевозчики вышли на акцию протеста (фото, видео)

Перевозчики недовольны новыми правилами, когда общественный транспорт сможет перевозить только вакцинированных пассажиров или людей с негативным результатом ПЦР-теста

В Киеве митингуют перевозчики / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве, накануне ужесточения правил перевозок, под зданием Министерства инфраструктуры проходит акция протеста водителей. Десятки перевозчиков требуют отсрочить требование о прививках на полгода.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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К протестующим вышел представитель министерства, вместе с ним несколько человек зашли в здание, надеясь на встречу с министром. Сейчас участники акции ждут результата переговоров.

Фото: Игорь Серов, "Сегодня"

Почему недовольны перевозчики?

Один из перевозчиков Василий Печевой рассказал "Сегодня", что согласно новым правилам, водителям придется проверять документы пассажиров – их сертификат вакцинации или справку с результатом ПЦР-теста. Однако, по его словам, водители не имеют права этого делать. Из-за этого у водителей возникнет много проблем.

Перевозчики просят перенести начало действия новых правил на 6 месяцев, чтобы за это время больше людей вакцинировались и водители смогли спокойно работать.

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Какие правила введут 21 октября?

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справку о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Эти правила не будут касаться несовершеннолетних:

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