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Пропали без вести. В Киеве ищут несовершеннолетнюю и ее друга – приметы

16 июля 2021 13:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

В полицию сообщила о пропаже мать девушки из Днепропетровской области – ее дочь уехала в столицу, где встретилась с другом

Копы ищут Юлию Водяник и Сергея Савельева. Фото: Нацполиция Киева/Facebook

Копы ищут Юлию Водяник и Сергея Савельева. Фото: Нацполиция Киева/Facebook

В Киеве полиция разыскивает парня и девушку, которые длительное время не выходят на связь. Несовершеннолетняя прибыла в столицу, где встретилась с товарищем и исчезла в неизвестном направлении, отключив мобильные телефоны.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

В полицию обратилась жительница Днепропетровской области и сообщила, что ее дочь уехала в столицу, где встретилась с другом. Однако, через несколько дней она вместе с ним исчезла в неизвестном направлении и перестала выходить на связь.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – безвестно отсутствует, а оперативные работники – поиски несовершеннолетней девушки и парня.

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Как выглядят пропавшие ребята. Фото: Нацполиция Киева/Facebook

Как выглядят пропавшие ребята. Фото: Нацполиция Киева/Facebook

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Приметы

Водяник Юлия Евгеньевна, 05.02.2005 года рождения.

  • рост около 160 – 165 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы светлого цвета,
  • была одета в клетчатую рубашку и брюки серого цвета.

Савельев Сергей Владимирович, 18.04.1997 года рождения.

  • рост 175 – 180 см,
  • среднего телосложения,
  • волосы темного цвета.

При получении любой информации – просьба звонить по номерам: (096) 138-72-41, (063) 821-31-43 или 102.

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Ранее мы писали, что в Днепропетровской области пропал мужчина. 31-летний павлоградец хотел посмотреть футбол, но почему-то резко изменил маршрут.

Напомним, ранее под Черкассами развернули спецоперацию, чтобы найти мальчика. Он побежал за собакой и исчез.

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