Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
😷 Киев в красной зоне ⚽ Мариуполь - Динамо: онлайн ⚽ Шахтер - Десна: онлайн 💡 Большое обновление сетей
Результаты поиска

Выберите рубрику

Рубрика

Все рубрики
Украина
Регионы
Власть
Деньги
Мир
Некрологи
Life
Звезды
Сюжет дня
Интервью
Новости компаний
Авторские статьи
Киев
Происшествия и криминал
Мультимедиа
Спорт
Подкасты
Игра
Лайфхакер
Техно
Еда
Онлайн-конференции
Видео
Hub
Религия
Выборы 2019

Выберите дату

Дата

Сортировать по

Сортировать по

Новейшие
старые
По просмотрам
За последние 24 часа
За последний месяц
За текущий год
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Провал асфальта в Киеве парализовал движение. Когда залатают яму

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
30 октября, 12:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Вода подмыла асфальт и произошел обвал дорожного покрытия
В Киеве провалился асфальт
В Киеве провалился асфальт / Фото: Коллаж: Сегодня

На углу бульвара Алишера Навои и бульвара Перова произошла утечка из колодца. После того как утечка была локализована, образовался провал на проезжей части.

Об этом пишет "Сегодня".

Реклама

"Прорвало трубу диаметром 200 мм. Провал засыпали, асфальтирование будет выполнять ДЭУ Днепровского р-на. Ограждено, частично ограничено движение транспорта. Необходимо очистить камеру для устранения повреждения", – сказали в Киевводоканале.

Обещают заасфальтировать в обед. И это будет делать не Киевводоканал, поскольку большой объем работ.

Кроме этого, задерживается движение автобусов №70 по ул. Алишера Навои,2 в направлении Вершигоры по причине провала проезжей части. На место направлена ответственная служба города. Движение автобусов №70 организовано через ул. Никитенко.

Реклама

В Киеве на дороге огромный провал асфальта

В столице на улице Алишера Навои вечером 29 октября провалился асфальт. Из-за огромной ямы правоохранители перекрыли движение по дороге.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", провал асфальта образовался из-за прорыва водопровода.

Читайте также:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Метро на Троещину
Как назовут станции на новой ветке
Станция "Троещинская"?
Реклама
В тренде
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Опрос
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.33

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

30.5

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять