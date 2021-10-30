Провал асфальта в Киеве парализовал движение. Когда залатают яму

Вода подмыла асфальт и произошел обвал дорожного покрытия

В Киеве провалился асфальт / Фото: Коллаж: Сегодня

На углу бульвара Алишера Навои и бульвара Перова произошла утечка из колодца. После того как утечка была локализована, образовался провал на проезжей части.

Об этом пишет "Сегодня".

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"Прорвало трубу диаметром 200 мм. Провал засыпали, асфальтирование будет выполнять ДЭУ Днепровского р-на. Ограждено, частично ограничено движение транспорта. Необходимо очистить камеру для устранения повреждения", – сказали в Киевводоканале.

Обещают заасфальтировать в обед. И это будет делать не Киевводоканал, поскольку большой объем работ.

Кроме этого, задерживается движение автобусов №70 по ул. Алишера Навои,2 в направлении Вершигоры по причине провала проезжей части. На место направлена ответственная служба города. Движение автобусов №70 организовано через ул. Никитенко.

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В Киеве на дороге огромный провал асфальта

В столице на улице Алишера Навои вечером 29 октября провалился асфальт. Из-за огромной ямы правоохранители перекрыли движение по дороге.

Как пояснили сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", провал асфальта образовался из-за прорыва водопровода.

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