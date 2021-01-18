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Провокация или проверка на бдительность: в киевской подземке обнаружили подозрительный предмет (видео)

18 января, 14:18

Александр Марущак , Ольга Кравченко

В метрополитене прокомментировали ситуацию

В метро Киева 18 января обнаружили подозрительный предмет.

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Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

Как сообщают очевидцы подозрительный чемодан стоит в подземке уже 5-10 минут.

В Киевском метрополитене говорят, что им не поступала информация о подозрительном чемодане.

"У нас все спокойно. Метрополитен работает в обычном режиме, в том числе и станция "Дворец Спорта". Видео длится всего 6 секунтд. Скорей всего, кто-то просто сделал видео своего чемодана и это провокация. Или кто-то проверяет пассажиров на бдительность", – сообщили нам в Киевском метрополитене.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестный прислал на электронный адрес торгово-развлекательного центра River Mall сообщение о том, что здание заминировано.

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Кроме того, недавно в столице сообщили о минировании супермаркета на Позняках. Причиной для вызова на место взрывотехников стал подозрительный предмет в картонной коробке на входе в супермаркет.

Напомним, что столичное метро работает в локдаун – смотрите сюжет:

Видео: Сегодня

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Киев метро чемодан подземка

Источник: Сегодня

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