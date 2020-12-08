Пьяный напал на водителя троллейбуса из-за маски, но был жестоко избит (видео)

Пассажир без маски возмутился, что его не пустили в общественный транспорт

Жизнь на карантине делает киевлян все более агрессивными. В общественном транспорте регулярно возникают конфликты из-за отказа пассажиров носить маски. Даже доходит до драк.

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Сайт "Сегодня" выяснял, с чем приходиться сталкиваться сотрудникам коммунального предприятия "Киевпастранс".

Транспортники напоминают, что в городе действуют нормы карантина для "оранжевой" зоны. То есть, в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев можно перевозить только сидячих пассажиров. Брать стоячих запрещено. Это порождает массу конфликтов со стороны пассажиров. Людям приходиться стоять в очередях на остановке, не поместиться в салон и снова ждать транспорт. У многих сдают нервы. Но самые яркие конфликты происходит из-за категорического отказа пассажиров носить на лице маски.

МЕЛКИЕ НАРУШЕНИЯ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ

На предприятии говорят, что мелкие инциденты из-за отказа носить маску происходят в Киеве каждый день, просто остаются незамеченными.

"Из-за масок, точнее их отсутствия, происходит масса конфликтов с пассажирами на маршрутах по всему городу. Дебоширы устраивают скандалы с водителями и кондукторами. Мелкие инциденты происходя ежедневно, и мы такую статистику не ведем. На место водители и кондукторы вызывают сотрудников полиции, и уже они разбираются с пассажирами-нарушителями. За время карантина произошло до 10 резонансных конфликтов, когда доходило до рукоприкладства и драк", – рассказали в "Киевпастрансе".

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БЕЗ МАСКИ УДАРИЛ ВОДИТЕЛЯ

Например, дракой закончилась попытка пассажира проехать без маски в салоне троллейбуса №30.

На остановке "Кирилловская церковь" пьяный мужчина с собакой и без маски пытался зайти в салон троллейбуса. Водитель сделал замечание мужчине и попросил выйти из троллейбуса. Тот вроде бы ушел, но через секунду водителя палкой по голове. Тот не сдержался и вышел к обидчику из кабины. Завязалась драка, в ходе которой водителю удалось скрутить нарушителя. Тот был явно не в себе и пытался вырваться, вокруг мужчин на тротуаре бегала перепуганная собака дебошира. Водитель с разбитой головой даже просил собравшихся мужчин помочь угомонить нарушителя и вызвать на место полицию.

"Пассажир без маски и с собакой устроил конфликт в троллейбусе №30, который ехал по направлению к Кадетскому Гаю. Ударил деревянной палкой водителя по голове. Наш водитель получил рассечение кожи на голове. На место вызывали медиков. Водителю сделали перевязку. От госпитализации он отказался и сам доставил троллейбус в депо. Ему пришлось уйти на больничный. Сейчас он по-прежнему работает на том же маршруте. Пассажира-нарушителя передали полиции – его судьба нам неизвестна", – рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

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А вот в полиции Подольского района нам рассказали, что дебоширом оказался мужчина 1985 года рождения.

"Пассажир-нарушитель ударил водителя по голове. Между ними завязалась потасовка. Водителю удалось задержать нарушителя и передать его в руки сотрудникам полиции. Мужчина-нарушитель уже не раз попадал в поле зрения полицейских. На него составлено много административных протоколов, также он имеет судимость. Дебошира доставили в районное управление полиции Подольского района. При внешнем осмотре у него были выявлены предварительно наркотические средства. По данному факту было открыто еще одно уголовное производство", – рассказали в полиции Подольского района.

Там добавляют, что сейчас проводят необходимые экспертизы, в том числе, и устанавливается степень нанесенных травм водителю троллейбуса. Позже будет избрана правовая квалификация относительно дебошира.

Внимание, в ролике присутствуют нецензурная лексика и сцены насилия. Видео 18+

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ВЫБИВАЛИ ОКНА И ДВЕРИ

В полиции Киева отмечают, что скандалов и потасовок из-за нежелания соблюдать масочный режим было очень много раньше, в начале пандемии. Пассажиры даже разбивали окна и двери транспорта, когда их не пускали без маски в салон. Бывало даже останавливали автобус или троллейбус стоя перед окном водителя.

"Сейчас таких случаев стало меньше. Впрочем, мы не можем сказать, что их нет вовсе. Периодически инциденты происходят и в маршрутках, а также в городских трамваях и троллейбусах", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Видео: Сегодня

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Напомним, в Киеве водитель троллейбуса вытолкала из салона пассажира за то, что тот обратил внимание, что она находится за рулем без маски.

Также сообщалось, что в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски.

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