Пытался обеспечить себе алиби: в Киеве избили до смерти мужчину

Подозреваемому в убийстве грозит до десяти лет заключения

В Киеве полиция раскрыла смертельное избиение мужчины в Шевченковском районе города.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Так, на улице Коперника обнаружили мужчину без признаков жизни. Установили, что к происшествию причастен 45-летний житель Днепропетровской области.

"Мы выяснили, что накануне происшествия пострадавший употреблял алкогольные напитки с неизвестным мужчиной. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник избил 50-летнего потерпевшего и скрылся с места происшествия", – рассказал заместитель начальника Шевченковского управления полиции Виталий Чернышенко.

Чтобы скрыть следы преступления он перенес тело умершего, тем самым он пытался обеспечить себе алиби.

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Задержанный – это 45-летний житель Днепропетровской области. Полиция изъяла вещественные доказательства, доказывающие его причастность к совершению преступления.

Злоумышленнику объявили о подозрении и суд избрал меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Мужчине грозит до десяти лет заключения.

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