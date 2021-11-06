Пытался поджечь Офис омбудсмена и суд – в Киеве будут судить мужчину

В Киеве будут судить 51-летнего мужчину, который в августе пытался поджечь Офис омбудсмена и Кассационный уголовный суд Верховного суда. Обвинительный акт уже направили в суд.
Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.
Обвинительный акт направила Печерская прокуратура Киева.
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Тогда злоумышленник пытался убежать от полицейских на моноколесе.
Что произошло
Задержанным оказался 51-летний украинец. Сотрудники выяснили все обстоятельства произошедшего.
Примечательно, что во время задержания мужчина требовал пустить к нему журналистов и жаловался, что власти не обращают внимания на его проблемы.
"У меня забрали все, и единственное, что мне оставалось, – это то, что сделали в 2014 году – поджечь их офисы, иначе они не хотят знать и слышать наши проблемы. Я это сделал, я не нарушил ни законов, ни правил", – сказал он.
По данному факту следователями Печерского управления полиции Киева начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
Ранее мы сообщали, что:
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