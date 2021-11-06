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Пытался поджечь Офис омбудсмена и суд – в Киеве будут судить мужчину

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
6 ноября, 13:34
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Злоумышленник пытался убежать от полицейских на моноколесе
Во время задержания мужчина требовал пустить к нему журналистов
Во время задержания мужчина требовал пустить к нему журналистов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве будут судить 51-летнего мужчину, который в августе пытался поджечь Офис омбудсмена и Кассационный уголовный суд Верховного суда. Обвинительный акт уже направили в суд.

Об этом сообщает Прокуратура Киева в Facebook.

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Обвинительный акт направила Печерская прокуратура Киева.

Последствия поджога
Последствия поджога / Фото: пресс-служба прокуратуры

Тогда злоумышленник пытался убежать от полицейских на моноколесе.

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Что произошло

Задержанным оказался 51-летний украинец. Сотрудники выяснили все обстоятельства произошедшего.

Примечательно, что во время задержания мужчина требовал пустить к нему журналистов и жаловался, что власти не обращают внимания на его проблемы.

"У меня забрали все, и единственное, что мне оставалось, – это то, что сделали в 2014 году – поджечь их офисы, иначе они не хотят знать и слышать наши проблемы. Я это сделал, я не нарушил ни законов, ни правил", – сказал он.

По данному факту следователями Печерского управления полиции Киева начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

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Ранее мы сообщали, что:

  • 24 марта на Троещине в Киеве мужчина взобрался на МАФ, который приехали демонтировать коммунальщики, облился бензином и угрожал сжечь себя. В тот же день один из предпринимателей порезал колеса эвакуатора, задействованного в демонтаже МАФов, когда тот стоял на светофоре;
  • столичный мэр Виталий Кличко ранее обещал сносить незаконные киоски и назвал их количество в Киеве.

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