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Пытался спасти собаку: в Киеве мужчина чуть не провалился под лед (видео)

17 марта, 13:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

ЧП произошло в Оболонском районе

В Киеве 17 марта спасли мужчину и собаку, которые находились на льду.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева в Facebook.

Это произошло на улице Полярной, 12, на озере Опечень, что в Оболонском районе столицы – они не могли самостоятельно добраться до берега.

"Мужчина 1981 года рождения находился на тонком льду в 70 метрах от берега, а собака уже находилась в воде, и не могла выбраться", – говорится в сообщении.

Как оказалось, рабочие одного из предприятий увидели, что пес провалился под лед, и решили самостоятельно достать его на берег.

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После спасения рабочие забрали собаку в тепло, и поблагодарили работников ГСЧС.

Ранее мы писали, что в Переяславском районе на реке Днепр шестерых рыбаков унесло на льдине.

Напомним, в Черкассах терпящих бедствие рыбаков спасали водолазы.

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Киев собака лед спасатели ГСЧС

Источник: Сегодня

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