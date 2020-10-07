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Пытался спуститься по канату из простыней: в Киеве разбился мужчина

7 октября, 12:37

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Причины инцидента устанавливают в полиции

В Киеве сегодня на ул. Дмитрия Луценко погиб мужчина, который пытался спуститься с верхнего этажа по самодельному канату из простыней.

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В полиции "Сегодня" подтвердили факт падения мужчины, который спускался с верхнего этажа вниз по простыням.

"На вид погибшему 35-40 лет. Его личность устанавливается", – сказала нам спикер Голосеевского управления полиции Киева Кристина Кирьякова.

Как мы выяснили, погибший был гостем в квартире, откуда спускался по простыням. По предварительной информации события развивались так: в квартиру пришел приятель хозяина жилья. Там они распивали спиртные напитки. Владелец на некоторое время отлучился, а гость из-за отсутствия ключа покинул квартиру, воспользовавшись связанными простынями.

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Последние, возможно, были плохо связаны между собой и во время спуска оборвались.

"По предварительной информации, погибший не однократно бывал в этой квартире, но установить его личность оперативно пока сложно – у него не было даже мобильного телефона", – рассказали нам правоохранители.

Напомним, в Харькове мужчина упал с многоэтажки на автомобиль - по предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

А в Киеве в общественном туалете на проспекте Победы мужчина тоже умер в результате падения.

Смотрите видео, как в Киеве маршрутка насмерть переехала пешехода:

Видео: Telegram-канал/Х Днепр

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