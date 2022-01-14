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Расстрелял знакомого из автомата: под Киевом мужчину объявили в розыск (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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14 января, 20:41
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Пострадавшего госпитализировали в с огнестрельным ранением поясницы медики

В центре Белой церкви произошло ЧП – местная жительница нашла неизвестного мужчину с огнестрельным ранением живота. Копы разыскивают подозреваемого – Хоменко Евгения Валерьевича.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области в Facebook.

Инцидент произошел на улице Ярослава Мудрого.

"В ту ночь 50-летний потерпевший отдыхал в одном из развлекательных заведений города. Впоследствии у него с новым знакомым, с которым они вместе употребляли алкогольные напитки, разразился конфликт. В дальнейшем мужчина извлек из своего автомобиля огнестрельное оружие и произвел один выстрел вверх. После этого он последовал за новым знакомым, дважды в него выстрелил и скрылся с места происшествия", – говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали в с огнестрельным ранением поясницы медики. Сейчас состояние потерпевшего стабильное.

Что грозит стрелявшему

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление) п. 7 ч. 2 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.

Евгений Хоменко – родился 5 октября 1993 года в Донецке, частный предприниматель, не женат.

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