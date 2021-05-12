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Разбил чужой Лексус: в Киеве сотрудник СТО решил погонять на авто клиента (фото, видео)

12 мая, 13:04

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Недобросовестному работнику может грозить до 12 лет тюрьмы – сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения

В Киеве 23-летний работник СТО навеселе решил покататься на машине клиента. Но не справился с управлением и влетел в опору. Подробности узнал корреспондент "Сегодня" Антон Буйницкий.

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По предварительной информации, теперь машине нужен новый ремонт. Авария произошла на улице Харченко.

Видео: Сегодня

Местного жителя правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289.

Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Судом решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в страшном ДТП в центре Киева погибла 18-летняя девушка.

Кроме того, в Тернопольской области столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии пострадала девочка.

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