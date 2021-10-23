Разбил стекло и выстрелил. Под Киевом вооруженный мужчина ограбил магазин

Полицейские Бориспольщины задержали вооруженного мужчину, который угрожая кассиру пистолетом, украл продукты питания и убежал. Но этим преступления не закончились – он также повредил чужой автомобиль.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.
В полицию обратился 33-летний водитель грузовика Isuzu и сообщил, что неизвестный мужчина разбил боковое стекло автомобиля и несколько раз выстрелил в его сторону.
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"Им оказался 30-летний житель села Глубокое Бориспольского района. Выяснилось, что сначала преступник угрожал оружием в магазине кассиру, а после того совершил выстрелы из него в сторону водителя. Оружие изъято. Никто из людей не пострадал", – говорится в сообщении.
Что ему грозит
Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По данному факту возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Досудебное расследование продолжается.
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