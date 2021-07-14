Разбитые окна, проколотые колеса и голова коровы на крыше: в Киеве наказали водителя авто (фото)

В соцсетях заметили изображение человека, который делал фотографию поврежденного авто – возможно вандал именно он

Иномарку изуродовали неизвестные. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепровском районе Киева утром, 14 июля, кто-то жестко поиздевался над припаркованным автомобилем Toyota Rav4. Стекла в машине разбиты, колеса проколоты.

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Об этом сообщает Киев Оперативный в Telegram.

Что могло послужить для такого поступка – пока неизвестно. Утренний сюрприз оставили на улице Каховской, 56.

Место ЧП. Фото: Киев Оперативный/Telegram

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"Разбили окна, прокололи колеса, еще и голову коровы на крышу положили. За что такую жесть можно было сделать", – пишут в Сети.

Голову коровы оставили прямо на крыше авто. Фото: Киев Оперативный/Telegram

В Сети заметили отражение человека, который делал фото. Он ли испортил машину – не понятно.

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В полиции Днепровского района столицы говорят, что в курсе про расправу над "героем парковки" на улице Каховской.

"Нам поступило заявление от киевлянина, что в его авто разбиты стекла и на автомобиль поставили голову коровы. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства и причины инцидента", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции.

Ранее мы писали, что в Киеве водитель съехал по пешеходной лестнице и застрял. Инцидент произошел на улице Ильинская, 8.

Напомним, в столице "героя парковки" закидали мусором и разбили стекло. Автовладелец перекрыл своим авто дорогу и ушел.

Также мы писали, что эвакуатор забрал автомобиль Усика за неправильную парковку. Боксеру пришлось заплатить за нарушение правил ПДД.