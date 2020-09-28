Разбойное нападение на врача в Киеве: мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы

45-летний харьковчанин уже был ранее судим за грабеж

Трем мужчинам грозит до 15 лет за нападение на врача на бульваре Шевченко в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева на странице в Facebook.

Происшествие произошло в начале июня этого года на бульваре Шевченко в Шевченковском районе столицы. Мужчина сообщил, что на него напали неизвестные, а после забрали дорогостоящее медицинское оборудование.

"Мы выяснили, что потерпевший приехал в столицу с целью приобретения дорогостоящего медицинского оборудования. Во время отработки информации на улице Саксаганского мы задержали одного из нападавших, а его сообщников неподалеку от Центрального железнодорожного вокзала", – рассказал начальник отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Игорь Падюк.

Задержанные – уроженцы:

Харькова,

Ворзеля,

Черкасской области.

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Мужчины – 1975, 1995 и 1992 годов рождения. Кроме того, выяснилось, что 45-летний харьковчанин ранее судим за грабеж, в прошлом году он освободился из тюрьмы.

Дорогостоящее медоборудование неизвестные планировали продать. Теперь подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.

"Нападавшим мы сообщили о подозрении в совершении преступления по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Шевченковский районный суд столицы избрал им меру пресечения содержание под стражей без возможности внесения залога", – добавили в полиции.

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Следователи столичной полиции завершили досудебное расследование, в отношении мужчин, которые напали на доктора – за совершение преступления им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Как сообщал сайт "Сегодня" ранее, медицинское оборудование стоимостью 290 тысяч гривен грабители отняли у него с помощью ножа.

Девушка, на которую напали в поезде, рассказала журналистам о своем состоянии.

На DZIDZO напали в столице, открыто уголовное производство.

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