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Разозлился из-за измены: в Киеве экс-депутат поджег авто жены и квартиру с детьми (фото)

7 апреля, 10:12

Александр Марущак , Татьяна Очеретяная

Нарушителя задержала полиция

В Киеве экс-депутат Виталий Даниленко поджег автомобиль жены и пытался сжечь квартиру, где находились дети.

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Эту информацию "Сегодня" подтвердили в полиции столицы.

Вчера в 21:50 в полицию сообщили о домашнем насилии. Экс-чиновник жаловался, что в своей квартире на ул. Героев Обороны, 10, пытался забрать у жены ружье, но она его не отдавала.

Позже поступило еще одно сообщение, но уже о пожаре в этой квартире. Очевидцы рассказали копам, что нетрезвый мужчина приехал на Bentley и поджег квартиру на шестнадцатом этаже.

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На момент поджога в квартире находилась его жена и трое несовершеннолетних детей.

Жильцов эвакуировали, а Даниленко задержали.

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Также соседи рассказали, что несколько дней назад бывший депутат в этом же дворе поджег автомобиль жены.

"По факту умышленного уничтожения и повреждения имущества начато уголовное производство. Сейчас следователи готовят мужчине сообщение о подозрении", – рассказали в полиции.

Кстати, в 2014-м Виталий Даниленко возглавлял комиссию Киевсовета по вопросам семьи, молодежи и спорта.

Также отметим, что ранее экс-депутат попал еще в один скандал. Его обвиняли в получении крупной взятки. Общая сумма, которую правоохранители изъяли при проведения обысков, – более 4 млн грн.

Тогда Даниленко возглавлял контрольную комиссию по проверке газовых АЗС. С тех пор в Киеве было демонтировано 15 незаконных газовых АЗС, хотя комиссия пришла к выводу, что всего их в столице около 200.

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Киев поджог чиновники пожар

Источник: Сегодня

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