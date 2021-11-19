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Разрезал тело на части и вынес на мусорку: в Киеве поймали подозреваемого в жутком убийстве (фото, видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 ноября, 13:31
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Около суток мужчина проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела

Вчера в Киеве на бульваре Дружбы Народов в мусорном контейнере были обнаружены части человеческого тела. Копам удалось задержать подозреваемого в убийстве. Мужчине сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

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32-летнего злоумышленника из другой области поймали в Дарницком районе столицы.

"Во время совместного употребления спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник лишил жизни 42-летнего хозяина дома. Еще около суток нарушитель проживал в квартире, где находился погибший, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел ручную пилу по металлу и в ванной комнате расчленил тело, и несколько раз вынес частями в мусорный бак возле соседнего дома. Личность задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказал начальник столичной полиции Иван Выговский.

Подозреваемый в убийстве задержан
Подозреваемый в убийстве задержан / Фото: Нацполиция

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Что ему грозит

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – это умышленное убийство.

Также в районный суд готовится ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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