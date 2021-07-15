Разрезало пополам: в киевском метрополитене погиб человек

Мужчина переходил рельсы на открытом участке метрополитена, он погиб на месте

В метро Киева поезд переехал мужчину / Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 15 июля, между станциями метро "Дарница" и "Левобережная" на рельсы упал человек – его разрезало напополам.

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Об этом стало известно корреспонденту сайта "Сегодня".

Изначально на место вызвали столичных спасателей. На одном из видео видно как они идут по перрону станции. Затем их отправили в часть, поскольку их помощь уже не понадобиться. Человек упавший под поезд умер на месте.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Правоохранители устанавливают личность погибшего, а так же выясняют обстоятельства его гибели.

"Нам сейчас не до комментариев, нужно восстановить движения поездов", – сообщили нам в полиции метрополитена.

Позже, в полиции Киева сайту "Сегодня подтвердили, что мужчина переходил рельсы на открытом участке метрополитена, а именно на перегоне между станциями "Дарница" и "Левобережная". При погибшем были документы.

"Мужчина 1991 года рождения переходил пути в неустановленном месте и попал под поезд, который его переехал. Его личность установлена. Он погиб от полученных травм. Это произошло около 17:40", - сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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Как он туда попал тоже сейчас выясняют. Территория ограждена забором. Но, видимо, перелез или нашел дырку в заборе

Ранее мы сообщали, о похожем случае на станции метро "Майдан Незалежности". Правоохранителям и спасателям удалось вытащить пассажира из-под вагона метро в Киеве. Его с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу. Сейчас движение поездов станций столичного метрополитена восстановлено.