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Решал вопрос за взятку. В Киеве будут судить чиновника КГГА

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
2 декабря, 13:12
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Чиновник потребовал у мужчины взятку за то, что он закроет глаза на нарушения
В столице будут судить чиновника КГГА
В столице будут судить чиновника КГГА / Фото: Коллаж: Сегодня

Прокуратурой Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника управления Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева КГГА. Его разоблачили на получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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Чиновник потребовал у мужчины взятку за то, что он закроет глаза на нарушение требований законодательства в сфере строительных норм, которые возможно были допущены при проведении реконструкции нежилого помещения по улице Крутой спуск в Киеве.

"Должностное лицо задержали сразу после получения 2000 долларов США неправомерной выгоды. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде залога. На имущество должностного лица наложен арест с целью обеспечения конфискации имущества", – говорится в сообщении.

Чиновника поймали на горячем
Чиновника поймали на горячем / Фото: пресс-служба прокуратуры

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Взятка в банках на огороде

  • 9 августа 2016 года Чаус был задержан при получении взятки в $150 000, за которые он должен был вынести мягкий приговор в деле по торговле наркотиками. В ходе обыска у него в загородном доме выяснилось, что свои взятки судья закапывал в литровых банках на огороде.
  • Тогда арестовать судью не смогли, так как Верховная Рада не дала на это разрешения, что требовалось по существующим на то время законам. На следующий день судья не пришел на работу и сбежал. Его обнаружили в Молдове, где он попросил политического убежища.
  • 30 июля этого года Николая Чауса обнаружили в сельсовете одного из сел Винницкой области. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. А затем начался настоящий сериал: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.
  • 6 августа НАБУ показало видео момента вручения взятки Чаусу.
  • Во время избрания меры пресечения Чаус раскрыл неожиданные детали "дела банки с деньгами". Судья вспомнил события 2008 года, в которых якобы был замешан нынешний директор НАБУ Артем Сытник, и объяснил, как это связано с его уголовным делом.

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