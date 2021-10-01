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Стрелка уже поймали: подробности "покушения" на главу Госархива в Киеве

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 октября, 14:44
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Правонарушителю за содеянное грозит до семи лет тюрьмы
У местного жителя изъяли винтовку и боеприпасы
У местного жителя изъяли винтовку и боеприпасы / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно стало известно, что в Киеве обстреляли служебный автомобиль главы Государственной архивной службы Украины Анатолия Хромова. Как оказалось, мужчина якобы решил пострелять из окна балкона по птичках, но попал в шею прохожего.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева.

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На улице Преображенской медики госпитализировали водителя Анатолия Хромова с непроникающим ранением шеи. Копы установили личность стрелявшего – им оказался местный житель.

"Как мужчина объяснил полицейским, он якобы решил пострелять из пневматического ружья со своего балкона по птичках и случайно попал в прохожего", – говорится в сообщении.

Оружие изъяла полиция по месту жительства нарушителя
Оружие изъяла полиция по месту жительства нарушителя / Фото: Нацполиция

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Из квартиры злоумышленника, 1989 года рождения, изъяли винтовку и боеприпасы, которые направили на экспертизу.

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"Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. Решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения", – добавляют в полиции.

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