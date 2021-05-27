Руководители парков "Конча-Заспа" и "Голосеевский" в Киеве попались на взятках

Столичные правоохранители разоблачили и задержали на получении неправомерной выгоды исполняющих обязанности директоров коммунального предприятия "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" коммунального объединения "Киевзеленбуд" и Национального природного парка "Голосеевский".
Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, руководитель КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" требовал и получил от предпринимателя деньги за согласование обустройства веревочного парка на балансовых территориях коммунального предприятия. Такую "услугу" чиновник оценил в 4000 долларов.
Обоих чиновников задержали. Фото: ГУНП
В свою очередь чиновник НПП "Голосеевский" требовал и получил от этого же предпринимателя еще 54 000 гривен за ускорение заключения договора для осуществления этой деятельности.
Обоих чиновников задержали.
"Руководителя КП "Лесопарковое хозяйство "Конча-Заспа" – во время получения второй части неправомерной выгоды в сумме 3 тысячи долларов, а и.о. директора НПП "Голосеевский" – во время получения всей суммы взятки", – говорится в сообщении.
Подозреваемым собираются сообщить о подозрении. Фото: ГУНП
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
Ранее мы сообщали, что в Киеве коммунальщики требовали у предпринимателей взятки за размещение рекламы.
Также напомним, в Одессе чиновник горсовета погорел на взятке.