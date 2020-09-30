В Киеве взяли под стражу "сахарную аферистку"

В Киеве взяли под стражу 52-летнюю харьковчанку, которая обманула предпринимателей на 33 млн гривен.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
В конце 2014 года мошенница разработала схему, чтобы выудить деньги у знакомых предпринимателей под предлогом реализации сахара. Она сообщала им о возможности приобрести сахар в больших объемах по заниженной стоимости, обещая большие доходы от его дальнейшего сбыта.
"Такие возможности женщина аргументировала влиятельными знакомствами в Государственном агентстве резерва Украины", – говорится в сообщении.
Всего с декабря 2014 года по октябрь 2017 года женщина завладела средствами шестерых пострадавших в сумме более 33 млн гривен.
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Почти два года подозреваемая находилась в розыске. 28 сентября 2020 года женщину задержали в Харькове.
Сейчас по ходатайству Киевской городской прокуратуры женщину взяли под стражу на два месяца с определением размера залога в 33 млн гривен, что соответствует сумме нанесенного ущерба.
Ей грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.
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