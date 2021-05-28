Сам сдался. Неожиданный финал эпической погони полиции за скутеристом-лихачом в Киеве (фото)

Скутериста-лихача задержали. Фото: Патрульная полиция Киева

Сотрудникам патрульной полиции Киева удалось задержать скутериста-лихача, который в марте ловко удрал от полицейских. Эпическая погоня происходила на Днепровской набережной, сообщает корреспондент "Сегодня".

Реклама

Как рассказали нам в патрульной полиции Киева, нарушителя долго разыскивали и только 7 мая его удалось задержать. Точнее, он сам признался в содеянном, когда его остановили патрульные на улице Раисы Окипной в Днепровском районе.

Фото: Патрульная полиция Киева

Нарушителем оказался молодой человек 1998 года рождения. После погони и резонанса, он боялся даже выходить на улицу. Молодой человек прятался и боялся быть пойманным.

"За езду без шлема, парню сделали замечания. Он подошел к патрульным и попросил консультацию. А затем рассказал, что это он удирал от полиции на скутере Suzuki и признает свою вину. На него составлены соответствующие административные протоколы, скутер эвакуировали на штраф-площадку. После этого, нарушитель даже выглядел счастливым, поскольку сильно боялся и переживал. Свои действия он пояснил просто: у него не было ни водительского удостоверения необходимой категории, ни документов на скутер", – рассказали сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

Реклама

Фото: Патрульная полиция Киева

С 23-летним нарушителем провели профилактическую беседу и отпустили.

Ранее мы писали, что в Оболонском районе столицы, на площади Шевченко, патрульные устроили погоню со стрельбой.