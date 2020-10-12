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Самосожжение в Киеве на Майдане: пострадавшим оказался ветеран АТО

12 октября, 23:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Боец-фронтовик ООС поджог себя в знак протеста

Ночью 11 октября в Киеве 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил самосожжение на Майдане Независимости в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.

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Об этом сообщает общественная организация "Відсіч".

Мужчина получил почти 100% ожогов тела. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Фото: "Відсіч", Николай Микитенко

Фото: "Відсіч", Николай Микитенко

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Дочь пострадавшего, также военнослужащая Юлия Микитенко рассказала, что мотивы поджога носят политический характер. Он не поддерживал действия власти, а именно разведение войск на линии разграничения и ползучую оккупацию России.

По ее словам, Николай Микитенко совершил поджог при трезвой памяти и понимал, что делает. Потушить его пытались очевидцы в фонтане на Майдане.

К слову, пострадавший Николай Микитенко был активным участником Самообороны Майдана. В 2014 году он записался в Нацгвардию. Микитенко участвовал в боях под Славянском в составе добровольческого батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Во время эвакуации сбитого вертолета на Карачуне он получил ранения, имеет группу инвалидности.

Ранее мы писали о том, что мошенник пытался незаконно завладеть квартирой, которая находилась в государственной собственности и была выделена в пользование ветерану АТО.

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Киев поджог самосожжение ато
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