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Сбежала из террариума. В Киеве спасателям пришлось доставать из такси змею (фото)

30 июня 2021 20:01

Виктория Барановская Виктория Барановская

Команде спасения животных пришлось разобрать бензобак, чтобы достать маисового полоза

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве произошло ЧП – из квартиры сбежала змея и залезла в припаркованную машину такси. На место пришлось вызывать спасателей.

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Об этом сообщает пресс-служба Kyiv Animal Rescue Group.

Сигнал в команду спасения животных поступил в субботу, 26 июня. На место сразу же вызвали дежурный экипаж.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

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"Оказалось, что из квартиры сбежала змея – маисовый полоз. Он вылез из плохо закрытого террариума в квартире, а потом слез по дереву с высоты четвертого этажа. Покинув дом, он прополз по улице значительное расстояние и залез в автомобиль, в щель между бензобаком и днищем машины", – говорится в сообщении.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

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Хозяевам удалось отследить путь змеи по камерам. Они же и вызвали спасателей. Зоозащитникам пришлось демонтировать бензобак, чтобы извлечь оттуда змею.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group
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Фото: Kyiv Animal Rescue Group

"После демонтажа бака змея была успешно извлечена из полости и возвращена хозяевам. Они постараются больше не допустить побегов рептилии", – говорится в сообщении.

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Ранее мы сообщали, что в Харькове местная жительница нашла змею в своей квартире. Ее ловили полицейские.

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