Сбежали с уроков в лес и исчезли: в Киевской области ищут трех школьников (фото)

Накануне пропажи дети планировали побег из школы – мальчиков ищут более 40 полицейских

В лесу Киевской области ищут детей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области, где ранее пропал 12-летний Кирилл Ворошилов, ищут трех школьников в возрасте 12-13 лет, которые утром 6 октября сбежали со школы в лес и пропали без вести.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Киев оперативный".

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В Кагарлыке Обуховского района пропали Польский Дмитрий, Штыков Максим и Мостипан Дмитрий. Около 11 утра они без разрешения покинули школу, не сообщив никому о возможном местонахождении. В 17:00 директор заведения обратилась в полицию.

Мальчики, которые сбежали и пропали. Коллаж "Сегодня"

Оказалось, что 3 дня назад ученики договаривались о побеге в лес. После школы дети зашли в дом одного из них, переоделись, взяли фонарики и отправились в неизвестном направлении.

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Сейчас школьников ищут более 40 сотрудников полка полиции особого назначения и сотрудников управления корпуса оперативно-внезапной действия.

Неутешительная статистика

В Украине все чаще теряются дети. Только за первых семь месяцев в полицию поступило более 9000 заявлений об исчезновении детей.

"С начала 2021 в органы полиции поступило 9137 заявлений и сообщений о розыске пропавших детей (...) В течение суток со дня объявления в розыск полицией разыскано 8811 (96,4%) детей. За 7 месяцев Национальной полицией разыскано 9048 детей", - сообщили правоохранители.