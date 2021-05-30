Сбежавшего из суда в Ирпене преступника нашли на столичных Нивах (фото)

В ближайшее время ему будет оглашено подозрение за побег и нападение на сотрудника полиции во время побега

Фото: Полиция Харьковской области

В Киеве задержали злоумышленника, который убежал из суда в Ирпене.

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Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции, его нашли по ориентировке на столичных Нивках.

"Беглеца задержали наши столичные коллеги по нашей ориентировке на столичных Нивках. В ближайшее время беглецу будет оглашено подозрение за побег и нападение на сотрудника полиции во время побега", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

Фото: Полиция Харьковской области

"Сегодня спецназовец полиции Киева увидел мужчину, похожего по описанию. Правоохранитель задержал его, вызвал на помощь наряд полиции и следственно-оперативную группу", – сообщили в полиции.

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Напомним, 28 мая по области была введена полицейская спецоперация по розыску и задержанию злоумышленника. Он обманывал женщин. Договаривался с ними, приходил на свидания, а затем их грабил. Когда над ним должен был быть суд, ему удалось убежать из судебного зала.

Ранее мы сообщали, что под Киевом задержали подозреваемых в серии разбойных нападений.

Также напомним, в Одессе задержали участников банды, которые похищали людей ради выкупа.