СБУ разоблачила мощную ботоферму в Киеве: 6 тысяч аккаунтов расшатывали протестные настроения (фото)

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу лиц, которые "обслуживали" ботоферму, распространяющую антиукраинский контент. Злоумышленники управляли почти 6 тысячами ботов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.
В группу входили 9 жителей Киева. Они разработали и использовали специализированные программы и оборудование, позволяющее управлять ботами. В частности, искусственный интеллект позволял:
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- производить автоматическую регистрацию новых аккаунтов;
- наполнять контентом профили;
- одновременно администрировать большое количество пользователей популярных социальных сетей.
Злоумышленники распространяли информацию по "верифицированным аккаунтам", используя поддельные документы украинцев. Фальшивки предоставляли службе поддержки Facebook для подтверждения "подлинности личности".
"В дальнейшем "верифицированные" таким образом аккаунты использовали для распространения публикаций и комментариев по заказу третьих лиц. В основном это контент, направленный на усиление протестных настроений в Украине, в том числе антивакцинаторских. Еще одним направлением деятельности ботофермы было размещение рекламы мошенников, которые привлекали потенциальных жертв на фишинговые сайты банковских учреждений, международных брокерских проектов и онлайн-казино. Все это – для похищения средств", – пишут в сообщении.
Что изъято
Во время обысков изъяли:
- компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами получения заказов на продвижение публикаций, пропагандирующих антивакцинацию и участие в протестных акциях; "раскрутку" мошеннических и "фишинговых" сайтов;
- более 500 поддельных электронных копий документов, удостоверяющих личность граждан Украины;
- оборудование и программное обеспечение, позволяющее одновременно анонимно администрировать большое количество аккаунтов;
- более 100 банковских карт, которые использовались для анонимизации платежей, полученных за предоставленные противоправные услуги.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ч.2 ст.190 (мошенничество) и ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.
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