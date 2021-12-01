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СБУ разоблачила мощную ботоферму в Киеве: 6 тысяч аккаунтов расшатывали протестные настроения (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 декабря, 11:50
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Злоумышленники распространяли информацию по "верифицированным аккаунтам", используя поддельные документы украинцев
В Киеве СБУ заблокировала работу ботофермы
В Киеве СБУ заблокировала работу ботофермы / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу лиц, которые "обслуживали" ботоферму, распространяющую антиукраинский контент. Злоумышленники управляли почти 6 тысячами ботов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

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В группу входили 9 жителей Киева. Они разработали и использовали специализированные программы и оборудование, позволяющее управлять ботами. В частности, искусственный интеллект позволял:

  • производить автоматическую регистрацию новых аккаунтов;
  • наполнять контентом профили;
  • одновременно администрировать большое количество пользователей популярных социальных сетей.

В группу входило 9 жителей столицы
В группу входило 9 жителей столицы / Фото: СБУ

Злоумышленники распространяли информацию по "верифицированным аккаунтам", используя поддельные документы украинцев. Фальшивки предоставляли службе поддержки Facebook для подтверждения "подлинности личности".

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Нарушители рекламировали мошенников
Нарушители рекламировали мошенников / Фото: СБУ

"В дальнейшем "верифицированные" таким образом аккаунты использовали для распространения публикаций и комментариев по заказу третьих лиц. В основном это контент, направленный на усиление протестных настроений в Украине, в том числе антивакцинаторских. Еще одним направлением деятельности ботофермы было размещение рекламы мошенников, которые привлекали потенциальных жертв на фишинговые сайты банковских учреждений, международных брокерских проектов и онлайн-казино. Все это – для похищения средств", – пишут в сообщении.

Что изъято

Во время обысков изъяли:

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  • компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами получения заказов на продвижение публикаций, пропагандирующих антивакцинацию и участие в протестных акциях; "раскрутку" мошеннических и "фишинговых" сайтов;
  • более 500 поддельных электронных копий документов, удостоверяющих личность граждан Украины;
  • оборудование и программное обеспечение, позволяющее одновременно анонимно администрировать большое количество аккаунтов;
  • более 100 банковских карт, которые использовались для анонимизации платежей, полученных за предоставленные противоправные услуги.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч.2 ст.190 (мошенничество) и ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.

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