Считал выручку и отвлекся. В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в грузовик (видео)

В Киеве утром произошло ДТП с маршруткой №192. На проспекте Маяковского водитель микроавтобуса с пассажирами в салоне врезался в припаркованный возле обочины "КАМАЗ". В результате столкновения повреждена передняя часть автобуса – полностью выбито ветровое стекло.
Как стало известно сайту "Сегодня" в момент столкновения травмы получили двое пассажиров. Их отвезли в больницу. Пострадавших осмотрели медики и отпустили домой. У одного пассажира была повреждена нога, но подозрение на перелом не подтвердилось – сильный ушиб. Второй пассажир ударился головой – у него была разбита губа.
Водитель в результате ДТП не пострадал.
По версии очевидцев, шофер считал выручку во время движения, и не заметил грузовик стоящий у обочины. Так ли это, должны установить сотрудники полиции, которые изучают механизм ДТП.
Там подтверждают, что водитель однозначно отвлекся во время движения и допустил столкновение с машиной, которая стояла у обочины.
Кстати, по Киеву достаточно много брошенных автомобилей, в том числе грузовиков, который месяцами стоят запаркованными в первой полосе движения транспорта, мешая проезду и создавая реальную угрозу для остальных участников дорожного движения.
Напомним, житель Чернигова угнал авто и попал на нем в ДТП. Злоумышленник погиб на месте.
Ранее мы писали, что на трассе в сторону Броваров перевернулся грузовой автомобиль:
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