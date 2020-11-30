Считал выручку и отвлекся. В Киеве маршрутка с пассажирами влетела в грузовик (видео)

В Киеве утром произошло ДТП с маршруткой №192. На проспекте Маяковского водитель микроавтобуса с пассажирами в салоне врезался в припаркованный возле обочины "КАМАЗ". В результате столкновения повреждена передняя часть автобуса – полностью выбито ветровое стекло.

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Как стало известно сайту "Сегодня" в момент столкновения травмы получили двое пассажиров. Их отвезли в больницу. Пострадавших осмотрели медики и отпустили домой. У одного пассажира была повреждена нога, но подозрение на перелом не подтвердилось – сильный ушиб. Второй пассажир ударился головой – у него была разбита губа.

Водитель в результате ДТП не пострадал.

По версии очевидцев, шофер считал выручку во время движения, и не заметил грузовик стоящий у обочины. Так ли это, должны установить сотрудники полиции, которые изучают механизм ДТП.

Там подтверждают, что водитель однозначно отвлекся во время движения и допустил столкновение с машиной, которая стояла у обочины.

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Кстати, по Киеву достаточно много брошенных автомобилей, в том числе грузовиков, который месяцами стоят запаркованными в первой полосе движения транспорта, мешая проезду и создавая реальную угрозу для остальных участников дорожного движения.

Напомним, житель Чернигова угнал авто и попал на нем в ДТП. Злоумышленник погиб на месте.

Ранее мы писали, что на трассе в сторону Броваров перевернулся грузовой автомобиль:

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