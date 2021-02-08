Українська
$ 27,77
33,28
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Съехал в сугроб и перевернулся на крышу: в Киеве произошло серьезное ДТП (фото)

8 февраля, 13:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Обстоятельства аварии устанавливает полиция

В Киеве 8 февраля на ул. Бориспольской, 9, в Дарницком районе столицы, произошло ДТП, водителю понадобилась помощь.

Реклама

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева.

Автомобиль Fiat во время движения съехал в сугроб и перевернулся на крышу. Водитель на момент прибытия спасателей находился возле автомобиля.

Для того, чтобы авто не загорелось, спасатели перевернули автомобиль с помощью специального оборудования.

Реклама

В тренде
Электронные очереди и толпы людей. Как начал работу первый магазин IKEA в Украине (фото и видео)

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в ночь с 27 на 28 января в Одессе также бушевала непогода.

Однако спустя несколько дней растаявший снег затопил улицы Одессы.

Видео: Сегодня

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП снег спасатели непогода

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве треснул еще один мост (фото)
В Киеве треснул еще один мост (фото)Происшествия
В Киеве новогоднюю елку выбросили с 12-го этажа прямо под окна (фото)
В Киеве новогоднюю елку выбросили с 12-го этажа прямо под окна (фото)Происшествия
В Киеве мужчина убил свою жену и скрылся (фото)
В Киеве мужчина убил свою жену и скрылся (фото)Происшествия
В Киеве
В Киеве "заминировали" ж/д вокзалПроисшествия
Под телеканалом
Под телеканалом "НАШ" столкновения: требуют закрыть канал (видео)Происшествия
В Мьянму из Киева хотели отправить запчасть истребителя (фото и видео)
В Мьянму из Киева хотели отправить запчасть истребителя (фото и видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять