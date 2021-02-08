Съехал в сугроб и перевернулся на крышу: в Киеве произошло серьезное ДТП (фото)

В Киеве 8 февраля на ул. Бориспольской, 9, в Дарницком районе столицы, произошло ДТП, водителю понадобилась помощь.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева.
Автомобиль Fiat во время движения съехал в сугроб и перевернулся на крышу. Водитель на момент прибытия спасателей находился возле автомобиля.
Для того, чтобы авто не загорелось, спасатели перевернули автомобиль с помощью специального оборудования.
Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в ночь с 27 на 28 января в Одессе также бушевала непогода.
Однако спустя несколько дней растаявший снег затопил улицы Одессы.
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