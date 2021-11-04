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Секретный пожар? В Лавре журналистам агрессивно не дают работать (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
4 ноября, 15:26
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На месте ЧП работают спасатели, полиция и журналисты – причина пожара неизвестна

В Киеве у Киево-Печерской лавры, где недавно произошел пожар, священник отобрал у журналиста телефон, чтобы тот не мог снять видео пожара. А отдал только после того, как мужчина на него накричал.

Об этом сообщает Типичный Киев в Telegram.

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"Интересно, что там у них такое секретное", – пишут в Сети.

Также появился ролик, как сотрудник Киево-Печерской лавры напал на журналистов Магнолии-ТВ.

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Отметим, что корреспонденту сайта "Сегодня" несколько неизвестных мужчин агрессивно препятствовали во время сьемки пожара. А также попытались выбить камеру прямо из рук.

Полиция, которая прибыла на место конфликта, не смогла успокоить нападавших. Журналисту пришлось вызвать другую группу.

Что известно о пожаре?

В 13:45 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

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На месте пожара на территории Киево-Печерской лавры работают спасатели. К тушению привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской лавры", – сообщили сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры ликвидировано в 14:45.

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