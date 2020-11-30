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Секс-бизнес. В Киеве задержали сутенеров (фото)

30 ноября, 16:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Им грозит от четырех до семи лет тюрьмы

В Киеве задержали группу лиц по подозрению в сутенерстве.

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Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

В состав группы входили организаторы незаконного бизнеса, диспетчеры и ответственный за рекламу, которые втягивали женщин в занятие проституцией на территории столицы. Во время обысков у подозреваемых изъяли вещественные доказательства и наркотические средства.

Полицейские установили еще в июле этого года, что организаторы незаконного бизнеса – местные мужчина и женщина. Чтобы получить доход они арендовали квартиры в Киеве, в которых девушки оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.

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"Для реализации преступного умысла они привлекли 28-летнюю женщину, которая занималась размещением рекламных объявлений о предоставлении интимных услуг в сети Internet, с помощью которых подбирали девушек на "работу" и контактировали с потенциальными клиентами. Также в качестве диспетчеров привлекли двух женщин, которые принимали звонки и сообщали стоимость услуг", – сообщил и.о. начальника сектора ВБЗПТЛ полиции Киева Алексей Гаврилюк.

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Во время обысков также изьяли наркотики – амфетамин.

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Сейчас трое фигурантов задержаны. В ближайшее время суд назначит подозреваемым меру пресечения. Злоумышленникам грозит от четырех до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное следствие.

Смотрите сюжет – в Луцке поймали гинеколога-сутенера:

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Киев наркотики проститутки сутенерство Полиция Киева

Источник: Сегодня

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