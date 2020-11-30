Секс-бизнес. В Киеве задержали сутенеров (фото)

Им грозит от четырех до семи лет тюрьмы

В Киеве задержали группу лиц по подозрению в сутенерстве.

Реклама

Об этом сообщает Нацполиция Киева в Facebook.

В состав группы входили организаторы незаконного бизнеса, диспетчеры и ответственный за рекламу, которые втягивали женщин в занятие проституцией на территории столицы. Во время обысков у подозреваемых изъяли вещественные доказательства и наркотические средства.

Полицейские установили еще в июле этого года, что организаторы незаконного бизнеса – местные мужчина и женщина. Чтобы получить доход они арендовали квартиры в Киеве, в которых девушки оказывали услуги сексуального характера за денежное вознаграждение.

Реклама

"Для реализации преступного умысла они привлекли 28-летнюю женщину, которая занималась размещением рекламных объявлений о предоставлении интимных услуг в сети Internet, с помощью которых подбирали девушек на "работу" и контактировали с потенциальными клиентами. Также в качестве диспетчеров привлекли двух женщин, которые принимали звонки и сообщали стоимость услуг", – сообщил и.о. начальника сектора ВБЗПТЛ полиции Киева Алексей Гаврилюк.

В тренде В Киеве на журналистку напали на церемонии памяти жертв Голодомора (видео)

Во время обысков также изьяли наркотики – амфетамин.

Реклама

Сейчас трое фигурантов задержаны. В ближайшее время суд назначит подозреваемым меру пресечения. Злоумышленникам грозит от четырех до семи лет лишения свободы. Продолжается досудебное следствие.

Смотрите сюжет – в Луцке поймали гинеколога-сутенера:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама