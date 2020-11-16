Сексуальное рабство: в Киеве женщина организовала международный канал торговли людьми

В Киеве поймали 40-летнюю женщину, которая организовала международный канал торговли людьми.

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Об этом сообщает ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Женщина вербовала женщин, которые оказались в трудном материальном положении, с целью сексуальной эксплуатации их за границей. За каждую украинку она получала денежное вознаграждение в размере 1000-1500 долларов США.

"На территории Киева и Одессы подыскивала девушек с тяжелым материальным положением и предлагала им работу за границей с высокой заработной платой. Завербованных девушек она отправляла за границу, где их встречал иностранец и путем обмана овладевал их документами и сопровождал до места назначения. Однако, вместо обещанной работы связанной с ремеслом, девушек заставляли предоставлять услуги интимного характера клиентам в ночных клубах и гостиницах", – говорится в сообщении ведомства.

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Злоумышленницу задержали в Одессе, когда она пыталась переправить за границу двух завербованных девушек. По месту жительства фигурантки было проведено санкционированный обыск, в результате которого работники полиции изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: мобильные телефоны и черновые записи.

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Следователи сообщили женщине о подозрении в совершении преступления и подали ходатайство в суд для избрания ей меры пресечения. Подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее мы писали, что в Житомирской области задержаны четверо фигурантов уголовного производства по факту трудовой эксплуатации людей, двоим из них уже объявлено о подозрении.

Напомним, в Автономной Республике Крым и Севастополе сообщили о подозрении организатору и двоим исполнителям по статье "торговля людьми".

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