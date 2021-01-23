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Серьезная авария на проспекте Победы: погибла женщина (фото)

23 января, 09:55

Ольга Литвин Ольга Литвин

Женщина перелезла через разделительный забор

На проспекте Победы при въезде в Киев рядом с Кольцевой дорогой случилось ДТП, в результате которого погибла женщина.

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Об этом сообщают в Facebook "Вартові еспресо".

Неподалеку виден знак пешеходного перехода. Но, по словам свидетелей, выпившая женщина перемещалась по проезжей части. Когда перелезла через разделительный забор, водитель Ford Transit не смог избежать столкновения и затормозить на скользкой дороге. Женщина погибла на месте.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, вчера в Киеве произошло серьезное ДТП – мусоровоз протаранил сразу девять автомобилей.

До того в Буче зафиксировали смертельное ДТП, в котором погиб водитель "ВАЗа".

Ранее в Киевской области случилось смертельное ДТП. На пешеходном переходе пьяный водитель сбил молодую женщину:

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Киев ДТП столкновение смертельное ДТП
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