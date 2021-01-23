Серьезная авария на проспекте Победы: погибла женщина (фото)

На проспекте Победы при въезде в Киев рядом с Кольцевой дорогой случилось ДТП, в результате которого погибла женщина.
Об этом сообщают в Facebook "Вартові еспресо".
Неподалеку виден знак пешеходного перехода. Но, по словам свидетелей, выпившая женщина перемещалась по проезжей части. Когда перелезла через разделительный забор, водитель Ford Transit не смог избежать столкновения и затормозить на скользкой дороге. Женщина погибла на месте.
Читайте также: Под Харьковом скорая помощь слетела в кювет (видео)
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, вчера в Киеве произошло серьезное ДТП – мусоровоз протаранил сразу девять автомобилей.
До того в Буче зафиксировали смертельное ДТП, в котором погиб водитель "ВАЗа".
Ранее в Киевской области случилось смертельное ДТП. На пешеходном переходе пьяный водитель сбил молодую женщину:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк