Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись две иномарки (фото)

В Киеве 29 декабря возле ТРЦ New Way на Тростянецкой произошло серьезное ДТП.
Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.
Столкнулись Toyota и Mazda с выездом на газон.
"На месте работает патрульная полиция составляют протокол про нарушение ПДД", – рассказали в полиции "Сегодня".
В полиции добавили, что авария обошлась без потерпевших.
Напомним, в Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека, два травмированы. Один из пострадавших — мужчина в инвалидном кресле.
Ранее в Киевской области, на трассе Владиславка – Карапыши в Мироновском районе, погибли две женщины.
Смотрите видео – ДТП под Киевом:
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