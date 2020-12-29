Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись две иномарки (фото)

В Киеве 29 декабря возле ТРЦ New Way на Тростянецкой произошло серьезное ДТП.

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Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Столкнулись Toyota и Mazda с выездом на газон.

"На месте работает патрульная полиция составляют протокол про нарушение ПДД", – рассказали в полиции "Сегодня".

В полиции добавили, что авария обошлась без потерпевших.

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Напомним, в Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека, два травмированы. Один из пострадавших — мужчина в инвалидном кресле.

Ранее в Киевской области, на трассе Владиславка – Карапыши в Мироновском районе, погибли две женщины.

Смотрите видео – ДТП под Киевом:

Видео: "Киев-Оперативный"

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