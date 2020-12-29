Українська
$ 28,37
34,65
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Серьезное ДТП в Киеве: столкнулись две иномарки (фото)

29 декабря, 15:08

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На месте работает патрульная полиция

В Киеве 29 декабря возле ТРЦ New Way на Тростянецкой произошло серьезное ДТП.

Реклама

Об этом сообщает Киев Сейчас в Telegram.

Столкнулись Toyota и Mazda с выездом на газон.

"На месте работает патрульная полиция составляют протокол про нарушение ПДД", – рассказали в полиции "Сегодня".

В полиции добавили, что авария обошлась без потерпевших.

Реклама

Напомним, в Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека, два травмированы. Один из пострадавших — мужчина в инвалидном кресле.

Ранее в Киевской области, на трассе Владиславка – Карапыши в Мироновском районе, погибли две женщины.

Смотрите видео – ДТП под Киевом:

Видео: "Киев-Оперативный"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев авария ДТП дарницкий район

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Броварах умерла годовалая девочка: родители пожаловались на врачей в полицию
В Броварах умерла годовалая девочка: родители пожаловались на врачей в полициюПроисшествия
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали
5 лет тюрьмы за красную звезду на шапке: во Львове копы задержали "фаната СССР"Украина
В Киеве крупный пожар: горели склады (фото)
В Киеве крупный пожар: горели склады (фото)Происшествия
В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)
В Святошинском районе вандалы испортили елки (фото)Другие новости
Людей выбросило из авто: под Киевом произошло страшное ДТП (фото, видео)
Людей выбросило из авто: под Киевом произошло страшное ДТП (фото, видео)Происшествия
Жертвы гололеда: под Киевом произошло смертельное ДТП (видео)
Жертвы гололеда: под Киевом произошло смертельное ДТП (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять